Ventitré persone denunciate e oltre 412mila euro di reddito di cittadinanza che sarebbero stati percepiti senza averne diritto. È il bilancio dei controlli condotti dalla guardia di finanza di Biella sui sussidi erogati tra il 2019 e il 2023. Tra i casi emersi spicca quello di un residente di Candelo che, secondo gli investigatori, avrebbe accumulato un patrimonio superiore a mezzo milione di euro pur continuando a ricevere il sostegno economico pubblico.

A Candelo il caso di un patrimonio da oltre 500mila euro

La situazione più rilevante individuata dalle fiamme gialle riguarda un uomo residente a Candelo che avrebbe ottenuto complessivamente 32.221 euro di reddito di cittadinanza. Durante il periodo in cui beneficiava del contributo, avrebbe acquistato immobili per 120mila euro e accumulato disponibilità finanziarie per altri 400.530 euro. Un patrimonio che non sarebbe stato dichiarato agli enti competenti, consentendogli di continuare a percepire il sussidio.

Gli approfondimenti patrimoniali hanno inoltre portato gli investigatori a ricostruire i rapporti dell’uomo con una società della quale era stato amministratore. Secondo la guardia di finanza, una parte del denaro proverrebbe dal patrimonio della società fallita, dal quale sarebbero state sottratte somme successivamente reinvestite anche in titoli azionari. Si tratta di circostanze sulle quali dovranno essere accertate le eventuali responsabilità.

Tredici persone lavoravano ma percepivano anche il sussidio

La situazione riscontrata più frequentemente riguarda però i redditi da lavoro dipendente. Attraverso l’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati, i finanzieri hanno individuato tredici persone che avrebbero presentato dichiarazioni non veritiere oppure omesso di aggiornare la propria posizione. In alcuni casi lo stipendio non era stato dichiarato al momento della richiesta del beneficio economico.

In altre situazioni, invece, i beneficiari avrebbero trovato un’occupazione dopo aver iniziato a ricevere il reddito di cittadinanza, senza comunicare all’Inps il cambiamento della propria condizione lavorativa. Gli accertamenti sono stati eseguiti dal nucleo di polizia economico-finanziaria e dal gruppo di Biella. Le verifiche hanno interessato le dichiarazioni dei beneficiari e i requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo.

Tra i denunciati anche un condannato per mafia

Altre otto persone avrebbero omesso di dichiarare condizioni personali che impedivano l’accesso al sussidio. Tra queste figura un uomo condannato in via definitiva per associazione mafiosa e altri reati, tra cui detenzione e porto illegale di armi. Avrebbe incassato 9mila euro nell’arco di diciotto mesi, nonostante una situazione giudiziaria incompatibile con l’ottenimento del beneficio secondo gli accertamenti effettuati.

Un ulteriore caso riguarda invece il requisito della residenza: una persona avrebbe dichiarato di vivere in Italia da almeno cinque anni, pur avendo trascorso parte del periodo in Germania. Complessivamente, sono 23 le posizioni segnalate alla Procura di Biella. Gli atti sono stati trasmessi anche alla direzione provinciale dell’Inps, per avviare le procedure di recupero dei 412.774 euro che la guardia di finanza ritiene percepiti indebitamente.

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