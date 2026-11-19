La Valsesia ha dato questa mattina, giovedì 19 novembre, l’ultimo saluto a Cristina Cottura, scomparsa a soli 56 anni dopo aver affrontato una malattia. Il funerale è stato celebrato alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Scopello, il paese al quale era profondamente legata. Un addio che lascia un grande vuoto tra familiari, amici e quanti avevano imparato a conoscerla e apprezzarla per il suo sorriso e la sua generosità.

Un’infermiera capace di regalare sempre un sorriso

Cristina era un volto molto conosciuto in Valsesia, anche per il lavoro svolto come infermiera all’ospedale di Borgosesia. Chi l’aveva incontrata in corsia ne ricorda la professionalità, la gentilezza e il buonumore. Una parola affettuosa e un sorriso non mancavano mai, nemmeno nei momenti più difficili, quando i pazienti avevano bisogno non soltanto di assistenza, ma anche di una presenza rassicurante.

La famiglia Cottura è da sempre legata alla comunità di Scopello. La mamma Maria aveva gestito per anni un negozio di frutta e verdura, mentre il papà Franco lavorava come imbianchino. Attività che avevano reso entrambi conosciuti in paese. Cristina aveva mantenuto vivo quel legame con le proprie radici, partecipando anche alle tradizioni locali e indossando con orgoglio i costumi tipici della comunità.

Il pellegrinaggio a Lourdes e il ricordo degli amici

Accanto alla professione, Cristina aveva sempre coltivato una particolare attenzione verso le persone più fragili. Collaborava con gli Amici di Lourdes e proprio lo scorso agosto aveva preso parte al pellegrinaggio organizzato dal sodalizio varallese. Un’esperienza vissuta nella fede e nella condivisione, che oggi assume un significato ancora più profondo per quanti avevano trascorso quei giorni insieme a lei.

L’associazione ha voluto salutarla con un messaggio carico di commozione: «Solo pochi mesi fa eravamo insieme a Lourdes, uniti dalla fede, dalla preghiera e dalla gioia di condividere un cammino speciale. Mai avremmo immaginato di doverti salutare così presto». E ancora: «Il ricordo di te continuerà a camminare accanto a noi». Parole che raccontano un’amicizia e un affetto profondo, accompagnate dall’affidamento di Cristina alla Madonna di Lourdes.

Le montagne, gli asinelli e l’amore per la Valsesia

Cristina amava profondamente il territorio valsesiano e le sue montagne. Per diversi anni, insieme al marito Marco Fava e alla sorella Ivana, aveva portato avanti “Valsesia Incoming”, un’attività dedicata alle escursioni turistiche in alta valle. Particolarmente conosciute erano le passeggiate con gli asinelli, esperienze attraverso le quali accompagnava i visitatori alla scoperta della natura e delle bellezze locali.

Anche in questa attività emergevano il suo entusiasmo e la capacità di creare rapporti con le persone. Cristina sapeva trasmettere la passione per i luoghi nei quali era cresciuta, condividendola con chi arrivava in Valsesia per conoscerli. La montagna rappresentava una parte importante della sua vita, così come le tradizioni, le amicizie e il piacere di stare insieme agli altri.

Il dolore della famiglia e i tanti messaggi di affetto

La notizia della scomparsa ha suscitato numerose manifestazioni di cordoglio. Sui social si susseguono i ricordi di chi aveva conosciuto Cristina: la sua risata, il coraggio dimostrato anche nei momenti difficili e la disponibilità verso il prossimo. In tanti ricordano soprattutto la sua straordinaria umanità. Anche il Comitato carnevale Quattro Rioni di Varallo e il Comitato centrale hanno espresso vicinanza alla famiglia, in particolare alla figlia Virginia, collaboratrice della manifestazione.

Cristina si è spenta all’hospice di Gattinara. Lascia il marito Marco Fava, le figlie Virginia e Rebecca, i genitori Maria e Franco, la sorella Ivana con il nipote Zaccaria e la suocera Diana, oltre agli altri parenti. Per loro era soprattutto una mamma, una moglie e una zia amatissima. Dopo il funerale nella chiesa di Scopello, la salma è stata destinata alla cremazione. Resta il ricordo di una donna capace di lasciare un segno profondo nella vita di tante persone.

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