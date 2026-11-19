Ancora qualche settimana di attesa a Romagnano Sesia per riavere a disposizione largo Falcone e Borsellino. Il piazzale, occupato da circa tre anni dalle strutture prefabbricate utilizzate come aule scolastiche, dovrebbe essere sgomberato dopo il trasferimento degli studenti delle medie nella sede ristrutturata di vicolo Asilo 3. Lo smontaggio delle casette è previsto a fine novembre, permettendo di avviare il recupero del grande parcheggio.

Le costruzioni provvisorie hanno ospitato nel tempo alunni di diversi ordini scolastici, consentendo di proseguire le lezioni durante i lavori negli edifici del paese. Ora anche l’ultima fase di questa lunga sistemazione temporanea sta arrivando alla conclusione. Il ritorno delle auto nel piazzale rappresenterà un cambiamento importante per la viabilità e per la disponibilità di posti di sosta nella zona.

Scuole medie, gli ultimi controlli prima del rientro

Il cantiere della scuola media è ormai vicino alla conclusione, anche se la tabella di marcia ha subito uno slittamento di alcune settimane. In questi giorni si stanno completando gli impianti e le relative verifiche, indispensabili prima di consentire l’accesso agli studenti. La fase dei collaudi dovrebbe terminare entro metà novembre, rendendo possibile il trasloco delle classi almeno nell’ultima settimana del mese.

«Siamo finalmente in dirittura d’arrivo», conferma l’assessore ai lavori pubblici Gian Mario Paracchini. Particolare attenzione viene dedicata agli impianti antincendio, antisismici, di illuminazione e riscaldamento, per garantire sicurezza e comfort. Il rinvio del trasferimento ha modificato anche il calendario scolastico: l’open day, inizialmente previsto prima, è stato spostato al 12 dicembre.

Una scuola rinnovata, ma il cantiere continuerà all’esterno

Quando gli studenti rientreranno, gli ambienti interni saranno sostanzialmente pronti, mentre resteranno da completare alcune finiture e la sistemazione degli spazi esterni utilizzati dal cantiere. L’intervento ha interessato un edificio costruito agli inizi del Novecento, che ha richiesto importanti adeguamenti. Non tutti i vecchi locali potranno essere nuovamente utilizzati, soprattutto quelli privi di accessi verso l’esterno.

Paracchini sottolinea il risultato raggiunto grazie anche ai finanziamenti del Pnrr. Con il completamento dell’intervento sulle medie, il Comune avrà riqualificato quattro strutture scolastiche: infanzia, primaria, secondaria di primo grado e istituto agrario. Tre edifici saranno completamente indipendenti dal gas metano, un traguardo che l’assessore considera particolarmente significativo per una realtà delle dimensioni di Romagnano.

Nuovi interventi anche su municipio, asilo e campo sportivo

La conclusione dei lavori alle medie non segnerà la fine dei progetti di ammodernamento degli edifici pubblici. L’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Carini sta infatti valutando ulteriori interventi che interesseranno l’asilo nido, il municipio e il campo da calcio. Il programma di riqualificazione coinvolgerà quindi altre strutture comunali, con l’obiettivo di migliorarne funzionalità e condizioni di utilizzo.

In previsione ci sono anche alcune opere alla scuola primaria, ma si tratterà di interventi meno invasivi rispetto a quelli affrontati negli ultimi anni. In questo caso non sarà necessario trasferire gli alunni in sedi provvisorie. Intanto, per le famiglie e gli automobilisti, la fine di novembre segnerà un passaggio atteso da tempo: il ritorno dei ragazzi nelle aule e l’avvio della liberazione del piazzale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati