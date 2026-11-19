BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, venerdì 20 novembre, sarà caratterizzato da condizioni decisamente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione garantirà una parentesi di tempo asciutto e soleggiato, ideale per le attività all’aperto. Le temperature saranno comprese tra una minima di 4°C e una massima di 15°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.160 metri. Venti deboli da Nord al mattino, in rotazione da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo. La giornata di venerdì si aprirà all’insegna del bel tempo e proseguirà senza particolari variazioni fino a sera. Il quadro meteorologico sarà dominato da un campo di alta pressione sul Nord-Ovest, responsabile di condizioni atmosferiche stabili e di un cielo in prevalenza limpido anche sulla zona di Borgosesia e della Valsesia. A differenza delle aree alpine più settentrionali e occidentali, dove le nubi potranno aumentare nelle ore serali, sulle zone pedemontane e sulle pianure occidentali il tempo resterà prevalentemente soleggiato. Borgosesia potrà quindi beneficiare di una giornata asciutta, senza fenomeni significativi.

Mattino: cielo sereno e temperature minime di 4°C

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni o al più poco nuvolosi. Il contesto sarà stabile, con una ventilazione debole proveniente da Nord e temperature piuttosto fresche, soprattutto nelle prime ore del mattino. La minima prevista è di 4°C: un valore che richiederà un abbigliamento adeguato per chi si sposterà presto da casa o dovrà affrontare le prime ore della giornata all’aperto. Non sono attese piogge né particolari cambiamenti della copertura nuvolosa.

Pomeriggio: sole prevalente e massima fino a 15°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà soleggiato e asciutto, con nuvolosità poco significativa. Le condizioni di stabilità favoriranno un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno una massima di 15°C. I venti continueranno a soffiare debolmente, ruotando da Nord-Nordovest. Lo zero termico, previsto intorno ai 2.160 metri, conferma un quadro atmosferico relativamente stabile anche sul territorio valsesiano. Non sono previste precipitazioni.

Sera: poche nubi e nessuna pioggia in arrivo

Anche in serata Borgosesia dovrebbe mantenere condizioni prevalentemente tranquille, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nonostante un aumento della nuvolosità sia possibile sulle Alpi settentrionali e occidentali, le previsioni per le zone pedemontane e le pianure occidentali indicano il mantenimento di condizioni asciutte. Con il calo delle temperature dopo il tramonto tornerà a farsi sentire il freddo, ma senza fenomeni meteorologici di rilievo. La giornata si concluderà dunque senza piogge e senza allerte.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 21 novembre: giornata ancora soleggiata, con condizioni generalmente stabili;

giornata ancora soleggiata, con condizioni generalmente stabili; Domenica 22 novembre: possibile arrivo di piogge deboli, con un aumento della nuvolosità;

possibile arrivo di piogge deboli, con un aumento della nuvolosità; Lunedì 23 novembre: tendenza verso un miglioramento, con cieli poco nuvolosi.

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