Giovedì 12 novembre ha chiuso il Carrefour di Crevacuore, in via Matteotti, dopo 26 anni di attività. Il supermercato, aperto nel 2000, rappresentava da oltre un quarto di secolo un punto di riferimento per la spesa quotidiana dei residenti. Una chiusura che segna la fine di un’epoca per il paese, anche se rimane la speranza che il punto vendita possa tornare in funzione con una nuova gestione.

Il saluto dei titolari dopo 26 anni di attività

A comunicare la chiusura sono stati i titolari Federico e Paolo Boggia, che hanno voluto rivolgere un ringraziamento ai clienti per la fiducia dimostrata in tutti questi anni. «La gestione desidera ringraziare tutti i clienti di Crevacuore che in questi 26 anni hanno scelto il negozio di via Matteotti per la loro spesa». Un rapporto costruito giorno dopo giorno, attraverso incontri e abitudini condivise con tante famiglie.

Il supermercato passerà a Gs e resterà temporaneamente chiuso, come spiegato dagli attuali titolari. Non ci sono ancora indicazioni certe su una possibile riapertura, anche se questa è la speranza di molti residenti. «È stato un legame importante e significativo quello che abbiamo vissuto, con tanti ricordi», sottolineano i Boggia. Un legame che i gestori desiderano mantenere vivo anche dopo la chiusura.

Una navetta gratuita per fare la spesa a Pray

Per venire incontro alle esigenze dei clienti di Crevacuore, i titolari hanno organizzato un servizio di trasporto verso il Carrefour Express di Pray. La navetta gratuita sarà attiva da mercoledì 18 novembre, con partenze ogni mezz’ora circa a partire dalle 9 del mattino. Il punto di ritrovo sarà davanti all’ex supermercato di via Matteotti, così da offrire un riferimento già conosciuto dai residenti.

Il servizio sarà disponibile ogni mercoledì mattina, senza necessità di prenotazione, e potrà trasportare fino a otto persone per viaggio. Una volta terminati gli acquisti, i clienti saranno accompagnati direttamente a casa. Un aiuto concreto soprattutto per chi ha difficoltà negli spostamenti. Inoltre, nel punto vendita di Pray, ogni mercoledì gli over 60 potranno usufruire di uno sconto del 10% sulla spesa.

Il futuro del negozio di Crevacuore è ancora da definire

La chiusura del punto vendita di via Matteotti lascia temporaneamente il paese senza un’attività commerciale che per decenni ha accompagnato la quotidianità di molti residenti. Il possibile passaggio a una nuova gestione alimenta la speranza di una riapertura. Per il momento, però, non ci sono certezze sui tempi e sulle modalità di un eventuale ritorno del supermercato.

Federico e Paolo Boggia concentreranno ora l’attività sul negozio di Pray, con l’intenzione di migliorare ulteriormente il servizio e l’esperienza di acquisto. «Un ringraziamento va ancora a tutta la nostra clientela di Crevacuore per questi 26 anni trascorsi insieme», concludono. Il servizio di navetta rappresenta un modo per continuare quel rapporto di fiducia costruito nel corso degli anni.

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