Ricerche in corso per una studentessa 25enne scomparsa

Si chiama Sonia Gaggino, ha 25 anni e risulta scomparsa dopo non essere più tornata a casa l’altro giorno ad Alessandria da Torino, dove frequenta l’università.

Nel post pubblicato sui social dalla sorella, si legge che la ragazza è alta 1.55 circa, nella mattinata «indossava scarpe da ginnastica bianche con bordino argentato, pantaloni jeans e giubotto rosso bordeaux e, in seguito a un annunciato passaggio a casa, ha lasciato lo zaino e cambiato giubbotto, dal color verde militare» spegnendo il cellulare.

Per le segnalazioni

In caso di segnalazioni utili al suo ritrovamento, si può contattare il 112 (le forze dell’ordine hanno attivato le ricerche in seguito a denuncia) o il numero di cellulare della sorella (349.4381.744).

