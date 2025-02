Roasio e Curino piangono il maestro Gianni Borgnana. Ha insegnato a generazioni di studenti, si è spento a 73 anni.

Roasio e Curino piangono il maestro Gianni Borgnana

La comunità di Curino e Roasio toccate dal lutto per la morte di Gianni Borgnana. L’uomo si è spento a 73 anni lasciando un grande vuoto in tutti coloro che lo avevano conosciuto. Il funerale è stato celebrato la scorsa settimana e numerosi sono stati oltre ai parenti anche gli amici e i conoscenti che si sono riuniti nella chiesa del paese per portare un ultimo saluto all’uomo.

Nel corso della vita Borgnana aveva avuto modo di entrare con tante persone in quanto di professione fece il maestro alle scuole elementari di Roasio. Innumerevoli i bambini che ebbero la fortuna di conoscerlo.

Un Maestro con la “M” maiuscola

«Per tutti era il Maestro Gianni, il Maestro con la M maiuscola – dicono gli amici, i coscritti del 1952 – che ha insegnato a tante generazioni di alunni dell’elementare di Roasio quando un docente aveva in carico gli alunni della prima elementare e li portava fino alla quinta elementare. Gianni non era solo un insegnante, ma anche educatore, consigliere, socializzatore, propulsore di concetti solidali di rispetto e di convivenza scolastica».

La presidenza della Società operaia

Oltre alla scuola Borgnana aveva avuto un ruolo anche nel mondo dell’associazionismo. «Arrivato al pensionamento, ha pensato di entrare nel mondo del volontariato, e, con la collaborazione di altri volontari residenti, ha preso in mano la Soms di Curino Santa Maria, il suo paese natio. E qui, da presidente, ha rivalutato l’associazione, ed il vecchio immobile (inaugurato proprio dalla Soms di Curino Santa Maria nel 1875) tenendo attivi i soci con eventi aggregativi fino al suo ultimo giorno di vita».

I suoi coscritti quindi con affetto lo saluto. «Gianni, ti vogliamo ricordare come esempio di brava persona, umile, onesta e divulgatore di principi di valori etici morali sani di convivenza civile, principi che hai condiviso con la tua cara, compagna di vita, “Maestra” Laura. Grazie Gianni per il bene che hai dato alla tua popolazione curinese ed a quella roasiana, te ne saremo grati per sempre».

