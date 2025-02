Lutto a Ponzone per Enzo Fila Robattino, storico alpino. L’uomo si è spento a 88 anni all’ospedale “Degli infermi” di Ponderano.

Viene celebrato a Ponzone nella mattinata di domani, lunedì 17 febbraio, il funerale di Enzo Fila Robattino. L’uomo aveva 88 anni ed era ben conosciuto nella frazione di Valdilana: abitava in una palazzina che si affaccia sulla via provinciale, e per molto tempo aveva lavorato alla “Giletti”.

Era uno dei nomi “storici” del locale gruppo alpini, appartenenza di cui era sempre andato orgoglioso: non per niente i familiari hanno voluto dare l’annuncio della scomparsa con la frase “ha posato il suo cappello”.

Lunedì il funerale

L’uomo ha lasciato il figlio Pier Davide con Laura; i nipoti Federica, Matteo e Marco e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Come accennato, il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Ponzone domani mattina a partire dalle 10. Dopo la cerimonia, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

Ma già oggi pomeriggio, in occasione della recita del rosario, amici e conoscenti potranno fare le loro condoglianze e stringersi intorno alla famiglia: ci si ritrova alle 18 sempre nella chiesa del Sacro Cuore.

