CronacaFuori zona
Rubano cavi di rame sulla linea ferroviaria Biella-Novara
Il colpo probabilmente messo a segno nella notte. Indagano le forze dell’ordine.
Rubano cavi di rame sulla linea Biella-Novara. Pare che il furto sia avvenuto questa notte.
Rubano cavi di rame sulla linea Biella-Novara
Come fa sapere Trenitalia, la circolazione risulta ancora rallentata tra Casaleggio e Agognate – sulla linea Biella San Paolo-Novara – per un furto di cavi di rame sulla linea. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e possono subire cancellazioni. Attive corse con bus.
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Indagano le forze dell’ordine.
Foto archivio
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