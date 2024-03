Sbanda e cade con la moto: centauro 52enne morto a Roasio. Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi: l’impatto col suolo non ha lasciato scampo all’uomo.

Sbanda e cade con la moto: centauro 52enne morto a Roasio

Incidente mortale a Roasio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 24 marzo. La vittima è un 52enne che era in sella alla sua moto ed è finito fuori strada. Secondo i primi accertamenti sembra si tratti di un incidente autonomo, ma le indagini sono in corso. Il violento impatto non ha lasciato scampo all’uomo che è deceduto.

Dinamica da chiarire

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto per il motociclista non c’era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Foto d’archivio