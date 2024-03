Schianto contro un’auto, morti marito e moglie che viaggiavano in moto. Tragedia alla Baraggia di Suno, le due vittime avevano 58 e 60 anni.

Schianto contro un’auto, morti marito e moglie che viaggiavano in moto

Marito e moglie sono morti insieme nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, a seguito di un terribile incidente avvenuto alla Baraggia di Suno. I due viaggiavano sulla stessa moto, e hanno impattato contro un’auto in modo pressoché frontale. Sbalzati dalla sella, sono finiti sull’asfalto e per loro non c’è stato più nulla da fare.

Come riportano i colleghi di Prima Novara, l’incidente è avvenuto alle 13.15 circa sulla strada della Baraggia di Suno, più o meno dove c’è il birrificio “La tresca”. Una strada già segnalata in altre occasione perché roitenuta periolosa.

L’intervento dei soccorritori

I due motociclisti di 60 e 58 anni sono deceduti per i traumi riportati nell’impatto con l’auto. Sul posto i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare i centauri.

Sulla vettura viaggiavano due adulti e due bambini piccoli. Per loro è scattato il ricovero in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Secondo una prima ricostruzione, tutta da verificare, potrebbe essere stata la loro Nissan a sbandare sulla corsia opposta, determinando l’incidente. Ma sulla dinamica sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Foto d’archivio