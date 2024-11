Scambiato per il rapinatore, ma non era lui: assolto dal giudice

Scambiato per il rapinatore, ma non era lui: assolto dal giuidice. Un 55enne di Ghislarengo era stato erroneamente riconosciuto dalla vittima.

Scambiato per il rapinatore, ma non era lui: assolto

Assolto dal reato di rapina un 55enne di Ghislarengo finito nei guai dopo un riconoscimento da parte della vittima. Il colpo risale allo scorso maggio ed era stato messo a segno a Oleggio. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, un gruppo di falsi addetti al controllo del contatore si era presentato in casa di un pensionato.

I tre erano riusciti a convincere l’anziano a mettere il portafoglio sopra il frigorifero, e sfruttando un attimo di distrazione avevano peso i soldi scappando. Nella fuga avevano spintonato un vicino di casa, un carabiniere fuori servizio insospettito dalla presenza di tre persone entrate nell’alloggio del conoscente ultraottantenne. L’ex militare era poi stato messo in condizioni di non nuocere: i malviventi gli avevano spruzzato addosso dello spray al peperoncino.

Le indagini e il processo

A seguito del le indagini avviate dall’Arma di Novara, anche grazie alla descrizione fornita dalla vitti ma e dal carabiniere intervenuto, era stato identificato un uomo di 55 anni residente a Ghislarengo, quale uno dei tre malfattori. Gli altri due non erano stati identificati.

L’uomo però ha sempre negato ogni addebito, e ha spiegato che il giorno della rapina non si trovava a Oleggio. Inoltre la descrizione fornita dall’anziano non corrisponderebbe al suo fisico.

Così l’uomo al termine dell’udienza in tribunale a Novara è stato assolto.

