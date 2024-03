Schiacciato dalla ruota del mezzo agricolo: 41enne in ospedale. L’uomo stava sostituendo la pesante ruota del trattore quando è finito travolto.

E’ finito travolto dalla pesante ruota di un mezzo agricolo, ed è finito in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita il 41enne vittima di un infortunio accaduto ieri, venerdì 22 marzo, a Cossato, nel Biellese orientale.

Dalle prime informazioni, l’uomo era intento a levori di manutenzione, e in particolare stava sostituendo una delle pesanti ru0te di un trattore. Improvvisamente, per cause ancora da stabilire, è finito schiacciato dal medesimo pezzo meccanico.

L’intervento degli operatori del soccorso

Lanciato l’allarme da altre persone che si trovavano in zona, sul posto sono arrivati gli operatari del 118, oltre al personale dello Spresal e ai carabinieri per i rilievi. Il 41enne è stato caricato su un’ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano, dove gli sono stati riscontrati numerosi traumi. Ma, come accennato, non è in pericolo di vita.

