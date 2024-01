Schianto frontale, due auto distrutte nell’impatto. Entrambi i conducenti sono finiti al pronto soccorso, le loro condizioni non sono gravi.

Schianto frontale, due auto distrutte nell’impatto

Due auto pressoché distrutte ed entrambi i conducenti trasportati al pronto soccorso. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 3 gennaio, lungo la strada che collega Quaregna a Valle San Nicolao.

Le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Cossato sono intervenute in risposta a una chiamata relativa a uno scontro frontale. La dinamica esatta è ancora sotto l’analisi degli inquirenti, ma dai primi accertamenti sembra che l’auto in discesa verso Quaregna abbia invaso la corsia opposta, causando una collisione frontale con il veicolo in salita. Una dinamica che comunque è ancora da accertare.

L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze del 118 che hanno trasportato i conducenti, entrambi in condizioni considerate di codice giallo, all’ospedale “Degli infermi” di Ponderano. Fortunatamente, nonostante la gran botta, le loro condizioni non paiono preoccupanti.

I carabinieri di Cossato sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso e di sgombero di ciò che restava dai due veicoli.

Foto d’archivio