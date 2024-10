Scivola tagliando l’erba e precipita per una trentina di metri. Terribile fine per un pensionato: il corpo ritrovato solo parecchie ore.

Avevba deciso di tagliare l’erba in una zona tutt’altro che priva di rischi: un costone ripido che in alcuni punti è decisamente pericoloso. E infatti, probabilmente per un piede messo in un punto non stabile, è scivolato per una trentina di metri. E’ morto così nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, un pensionato di 81 anni residente a Cossogno, nel Verbano.

L’uomo si chiamava Luciano Lauretta ed era padre di don Diego Lauretta, nominato di recente a reggere le parrocchie di Cannero Riviera e Trarego Viggiona.

L’allarme del figlio sacerdote

E’ stato proprio il figlio a dare l’allarme, quando ha scoperto che il padre non era rientrato per la cena. La moglie dell’uomo lo aspettava preoccupata, ma non si era ancora decisa a chiamare le forze dell’ordine. Lo ha fatto il sacerdote, mobilitando la macchina dei soccorsi.

Non ci è voluto molto per capire che cosa era accaduto e per ritrovare il corpo ormai senza vita di Luciano Laretta. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sotto la campata di un piccolo ponte nelle adiacenze del quale c’è il terreno che il pensionato voleva ripulire.

