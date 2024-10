Medico di Borgomanero precipita in un dirupo e muore a 54 anni. Paolo De Carlini è caduto mentre con la moglie saliva il Monte Mater.

Medico di Borgomanero precipita in un dirupo e muore a 54 anni

Ha messo un piede in fallo ed è precipitato per una quarantina di metri di in un dirupo, sotto gli occhi della moglie che era con lui. E’ morto così nel pomeriggio di ieri Paolo Da Carlini, 54 anni, noto medico di Borgomanero. La tragedia è avvenuta sulla montagne di Druogno, nell’Ossola: i due stavano salendo verso il Monte Mater.

Come accennato, l’uomo era partito con la moglie da Druogno. Erano diretti ai 2026 metri di quota della cima che sovrasta Druogno e la frazione Buttogno di Santa Maria Maggiore. Il terreno era reso insidioso dalle piogge, oppure c’è stato un attimo di distrazione da parte del medico. Fatto sta che all’improvviso l’uomo ha perso gli appoggi ed è caduto nel canalone. È accaduto intorno alle 14.30.

LEGGI ANCHE: Alpinisti precipitano sul Monte Rosa: un morto e quattro feriti

L’intervento dei soccorritori

Sul posto, allertati dalla moglie sotto choc, sono arrivati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico, e quelli del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Hanno raggiunto l’uomo, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati durante la paurosa caduta.

Paolo De Carlini era un medico dell’Asl, attualmente in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero, dove ovviamente era ben conosciuto da colleghi e pazienti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook