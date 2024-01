Scomparsi dopo il Capodanno, ritrovati morti in fondo al canale. Tragedia nel Novarese, le vittime sono due pensionati.

Scomparsi dopo il Capodanno, ritrovati morti in fondo al canale

Dopo la festa di Capodanno trascorsa in casa di amici, nessuno li aveva più visti. E solo ieri, martedì 2 gennaio, l’auto di una coppia di pensionati è stata individuata dai vigili del fuoco sul fondo del canale Cavour, nella periferia di Galliate, comune del Novarese.

Una tragica fine per due anziani coniugi residenti in paese, che hanno perso la vita a poche centinaia di metri dalla località in cui avevano festeggiato l’arrivo del nuovo anno.

Si indaga sulla dinamica dell’incidente

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al centro delle indagini condotte dalle forze dell’ordine presenti sul luogo. La zona, nelle prime ore del 2024, era avvolta da una fitta nebbia, elemento che potrebbe aver influenzato l’accaduto.

La coppia era stata segnalata come dispersa dai propri parenti, che hanno allertato le autorità l’1 gennaio intorno a mezzogiorno. Da quel momento, sono state lunghe ore di angosciosa attesa e ricerca, culminate nell’amara scoperta avvenuta ieri mattina. L’auto coinvolta nell’incidente è una Opel Corsa, il cui recupero è stato effettuato attorno alle 11.

Ora, le forze dell’ordine si adoperano per ricostruire con precisione la dinamica dell’uscita di strada che ha portato alla tragica fine degli anziani coniugi, gettando luce sulle circostanze che hanno segnato il tragico inizio dell’anno per la comunità di Galliate.

