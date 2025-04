Scomparso un ragazzo di 15 anni, ricerche anche con l’elicottero. Sono ormai due giorni che i familiari non hanno notizie di lui.

Scomparso un ragazzo di 15 anni, ricerche anche con l’elicottero

Non sarebbe la prima volta che sparisce da casa, ma mai per un tempo così lungo. E’ infatti da giovedì mattina che un ragazzo di appena 15 anni residente a Verbania non dà più notizie di sé. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, venerdì 4 aprile, dopo che si era invano atteso il suo rientro a casa. Ma le operazioni di ricerca non hanno dato alcuno esito, almeno fino alla serata di ieri.

E’ sato anche utilizzato un elicottero partito da Malpensa, oltre a numerosi operatori di terra. Sono in azioni carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e altri operatori.

E’ stato visto a scuola

Nella mattinata di giovedì il ragazzo è stato visto a scuola, poi più nulla. I familiari non l’hanno visto uscire, e invano hanno atteso un suo rientro. Le ricerche all’inizio si sono concentrate in città, poi si sono allargate anche alle zone circostanti.

