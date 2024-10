Sconcerto per la direttrice della Posta, trovata senza vita nel canale. Marina Ruffino aveva 58 anni, il suo corpo notato da alcuni passanti.

Due comunità in lutto per la scomparsa di Marina Ruffino, 58 anni, trovata senza vita l’altro giorno nelle acque del Canale del Rotto, corso d’acqua che parte dalla Dora e che attraversa i campi poco prima di giungere nel centro abitato di Saluggia. Il suo corpo era stato notato da alcuni passanti, che avevano lanciato subito l’allarme. Ma per la 58enne non c’era ormai più nulla da fare.

La donna viveva a Borgo d’Ale ed era direttrice dell’ufficio postale di Salussola, nel basso Biellese. Due paesi dove Marina era conosciuta e stimata, e non si spiegano come sia potuta accadare la tragedia.

Il ricordo del sindaco

Queste le parole del sindaco di Borgo d’Ale, Pier Mauro Andorno: «Sconcerto e dolore per la notizia luttuosa che ha colpito il nostro paese, per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’ancor giovane nostra concittadina Marina Ruffino. In questo triste momento, a nome della comunità borgodalese, esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza ai famigliari».

Sconcerto anche a Salussola, dove molti cittadini avevano avuto a che fare con la donna come funzionare delle Poste. Tutti la ricordano come una persona gentile e disponibile, grande lavoratrice. Il via libera alle esequie sarà dato dal magistrato.

