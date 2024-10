Donna trovata morta in un canale nel Vercellese. Si tratta di una 56enne che aveva lasciato la sua auto nei pressi del corso d’acqua.

Donna trovata morta in un canale nel Vercellese

L’altro pomeriggio una donna è stata trovata senza vita nel Canale del Rotto, corso d’acqua che attraversa i campi poco prima di giungere nel centro abitato di Saluggia. Come ripoirtano i colleghi di Prima Chivasso, a segnalare il corpo sono stati alcuni passanti che hanno notato qualcosa di strano che affiorava dalle acque del canale.

Il recupero del corpo

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Livorno Ferraris insieme ai vigili del fuoco e a un’ambulanza del 118. Fondamentale nel recupero della salma è stato il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco, che ha facilitato le operazioni. Il corpo è poi stato affidato al personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Dopo di che sono partite le indagini per identificare questa persona. Alla fine si è scoperto che si trattava di Marina Ruffino, 56 anni, impiegata residente a Borgo d’Ale. Vicino al luogo del ritrovamento c’era la sua auto parcheggiata. Tutto fa quindi pensare che si sia trattato di un gesto volontario: in ogni caso le indagini sono ancora in corso.

