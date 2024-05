Sconcerto per un impiegato comunale morto a soli 45 anni. Paolo Palestro lavorava a Vercelli nell’ufficio cultura: una persona gentile e stimata da tutti.

Sconcerto per un impiegato comunale morto a soli 45 anni

Cordoglio nel Vercellese la morte del 45enne Paolo Palestro, impiegato dell’ufficio cultura al Comune di Vercelli. In tanti lo piangono sia nel capoluogo che a Prarolo, il suo paese. L’uomo era ben conosciuto per la sua gentilezza, e gran lavoratore. Era appassionato di moto e motori, e tifoso del Milan,

Conosciuto affettuosamente come “Paolino” o “Paolo della Colombina” (dal nome della località in cui viveva), la sua improvvisa e scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra gli amici e i colleghi.

Il ricordo del sindaco di Prarolo

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, anche il sindaco di Prarolo Umberto Guglielmotti esprime il suo cordoglio, ricordando l’impiegato: «Paolo era un ragazzo serio e corretto, per tutta la comunità è un grandissimo dispiacere. Una persona sempre molto disponibile che lascia un grande vuoto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto».

Prima di entrare a far parte del Comune di Vercelli, Paolo aveva maturato un’esperienza lavorativa nel settore della vigilanza ed era stato vigile del fuoco volontario.

