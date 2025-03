Scontro con un bus, muoiono madre e figlio di 47 e 17 anni. La tragedia nell’Astigiano, le vittime viaggiavano su una Peugeot 2008.

Scontro con un bus, muoiono madre e figlio di 47 e 17 anni

Una madre e suo figlio hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto tra Castello d’Annone e Quarto, nell’Astigiano. Le vittime sono la 47enne Manuela Coppo e il figlio Erik Piglione, di appena 17 anni. La notizia ha sconvolto la frazione di Portacomaro Stazione e la città di Asti, della quale è originaria tutta la famiglia. Lo riportano i colleghi de La Nuova Provincia di Asti.

Era titolare di un banco di vendita ambulante

Lei era la titolare di un banco ambulante di vendita di intimo: una bancarella storica che per decenni aveva il suo posto fisso in piazza Alfieri e che la donna ha ereditato dalla madre. Il figlio, invece, era uno studente dell’Istituto Agrario Penna. Frequentava il terzo anno.

Manuela lascia il marito, i genitori e un altro figlio, di qualche anno più grande di Erik. Era cugina dell’onorevole astigiano Marcello Coppo.

Si indaga sulla dinamica dell’incidente

La dinamica dell’episodio è sotto la lente degli investigatori: si è notata una lunga frenata sull’asfalto, che evidentemente non è stata sufficiente a evitare il terribile impatto. Il pulmino è finito fuori strada e si è ribalto di lato. L’auto invece si è fermata sull’asfalto.Scattato l’allarme, sono arrivati operatori sanitari con un elicottero, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per la donna e per il figlio non c’era già più niente da fare.

