Scontro d’auto nel Vercellese: due feriti in ospedale

Due auto danneggiate in modo pesante, quattro persone coinvolte di cui due finite all’ospedale. E’ il bilancio di un incidente accaduto l’altra sera nel territorio del comune di Santhià. A impattare sono state due autovetture, con quattro persone complessivamente a bordo dei due veicoli.

Due persone rimaste prigioniere nelle auto

Sul posto si sono portati subito i soccorsi. In particolare, sono entrate in azione una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e una squadra del distaccamento volontario di Santhià, oltre ai carabinieri della zona e al personale del 118, intervenuto con due ambulanze. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza dei veicoli e hanno provveduto all’estrazione dei due conducenti rimasti incastrati negli abitacoli delle vetture. In seguito, in collaborazione con il personale sanitario, hanno stabilizzato i feriti che poi sono stati successivamente trasportati dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli.

Le altre due persone coinvolte sono uscite dalle vetture pressoché illese.

