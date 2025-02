Frontale contro un’auto mentre percorre una discesa: ciclista gravissimo al Cto. La persona infortunata è finita al pronto soccorso con codice rosso.

Un 50enne di Livorno Ferraris sta lottando per la propria vita al Cto di Torino, dove è stato ricoverato l’altro giorno a seguito di un pauroso incidente. L’uomo, appassionato ciclista, stava percorrendo in discesa con la sua bici una strada dell’Alessandrino, la provinciale 3 all’altezza di Piagera di Gabiano.

Per cause ancora da definire, si è scontrato frontalmente contro una Land Rover che viaggiava in senso contrario. L’impatto è stato violento, e l’uomo è satto sbalzato dalla sella ed è piombato sull’asfalto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto oltre ai carabinieri per i rilievi di rito, si è portato il personale del 118 e un velivolo dell’elisoccorso. Viste le condizioni del ciclista, è stato deciso l’immediato trasferimento al Cto di Torino appunto con l’elicottero. Il 50enne è giuto al pronto soccorso con codice rosso, ed è tuttora ricoverato in rianimazione.

Illeso ma sotto chon invece il conducente della Land Rover. Ora si dovrà stabilire con precisione la dinamica dell’impatto.

