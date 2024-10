Scontro sul rettilineo, muore giovane di appena 21 anni. Dopo l’urto la sua Audi A1 è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto.

Scontro sul rettilineo, muore giovane di appena 21 anni

Un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in un pauroso incidente accaduto ieri, domenica 20 ottobre, nella zona di Centallo, nel Cuneese. Si è trattato di uno scontro frontale. Secondo le prime ricostruzioni, lungo un rettilineo l’auto del giovane avrebbe impattato contro una Opel Corsa che viaggiava in senso opposto.

Dopo l’urto, entrambe le vetture sono finite fuori strada. Ma quella del giovaneha finito per impattare violentemente contro un muretto posto perpendicolarmente alla carreggiata, distruggendosi. La vittima si chiamava Federico Merlo.

L’intervento dei soccorritori

Dopo l’incidente sono arrivati sul posto gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ma per Federico non c’è stato nulla da fare. Ferite di modesta gravità per il 29enne che era alla guida dell’altra vettura, portato al pronto soccorso.

Federico Merlo era ben conosciuto in zona: per qualche anno aveva anche giocato a calcio nella società locale, che lo ha ricordato sul proproi profilo social: «La società Asd Giovanile Centallo si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia di Federico Merlo, un nostro ex tesserato,scomparso troppo presto. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia».

