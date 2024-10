Scontro tra camion sulla A26: fiamme in strada, esplode un serbatoio. Momenti di paura, la viabilità è rimasta a lungo interrotta in entrambi i sensi di marcia.

Scontro tra camion sulla A26: fiamme in strada, esplode un serbatoio

Fiamme in autostrada l’altra sera sull’autostrada A26, nella zona di Masone verso Genova. Per cause ancora in via di accertamento, un camion che stava viaggiando verso la Liguria è uscito di strada, ha sbandato ed è andato a invadere la carreggiata opposta. Qui ha impattato violentemente contro un altro mezzo pesante che procedeva in direzione contraria.

Lo schianto è stato devastate: sono state udite chiaramente alcune esplosioni e il fuoco ha cominciato a divampare dai due veicoli. In particolare, sarebbe esploso il serbatoio di uno dei due mezzi.

L’intervento dei soccorritori

Scattao l’allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco con due squadre di Genova e una di Ovada, con tre autobotti. A loro si sono aggiunti gli operatori del del 118, gli agenti della polizia stradale e il personale delle Autostrade. Il primo passo è stato quello di spegnere il rogo, intanto che venivano soccorsi gli occupanti dei due camion.

Sono tre le persone ferite che sono state prese in cura dai sanitari e portati al pronto soccorso. Nessuno di loro sarebbe al momento in pericolo di vita. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso a lungo e in entrambe le direzioni di marcia. I veicoli in transito venivano deviate sulle altre strade provinciali. Solo dopo una bonifica del tratto interessato dall’incidente, la A26 ha potuto riaprire.

