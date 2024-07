Scontro tra due auto a gpl, intervengono i vigili del fuoco. La situazione è stata messa subito in sicurezza, due persone al pronto soccorso.

Scontro tra due auto a gpl, intervengono i vigili del fuoco

Incidente tra due auto alimentate a gpl l’altra sera nella zona di Santhià. Per fortuna il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha risolto in poco tempo la situazione. Poco prima delle 20, in corso Aosta, due vetture si sono tamponate: la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area stessa e per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli.

LEGGI ANCHE: Cisterna gpl ribaltata nel Novarese: intervento dei vigili del fuoco

Due feriti portati al pronto soccorso

I vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario di Santhià, hanno provveduto al soccorso dei conducenti feriti che poi sono stati trasportati all’ospedale. Nel frattempo, i carabinieri di Casanova Elvo si sono occupati della gestione della viabilità e dell’accertamento sulla dinamica dell’episodio.

l sinistro è avvenuto nella periferia della città. I conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118. All’origine dell’incidente c’è un momento di distrazione da parte di uno dei conducenti, che ha portato il proprio veicolo a impattare con l’altro.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook