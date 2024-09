Scontro tra furgone e camion lungo la A4: due persone prigioniere nell’abitacolo. Intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario nel Vercellese.

Scontro tra furgone e camion lungo la A4: due persone prigioniere nell’abitacolo

Due persone ferite e trasportate in ospedale dopo essere state estratte dalle lamiere del proprio furgone. E’ il bilancio di un incidente accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 settembre, lungo l’autostrata A4. Più precisamente, si è trattato dell’impatto tra un furgone e un camion avvenuto nel Vercellese, nel territorio di Cigliano. I due veicoli viaggiavano entrambi nella stessa direzione, verso Torino.

LEGGI ANCHE: Incidente sulla A4: l’elicottero atterra sull’autostrada

L’intervento dei soccorritori

Sul posto alle ore 17 circa sono intervenute una squadra di vigili del fuoco del comando di Vercelli e una volontaria del distaccamento di Santhià. Gli operatori hanno dovuto estrarre due persone dalle lamiere dell’abitacolo.

Le persone sono state poi affidate al personale medico per le cure del caso: sono stati ricoverati al pronto soccorso. Presente anche una pattuglia della polizia stradale per la gestione del traffico e il personale della viabilità. Ovviamente la viabilità ha avuto qualche rallentamento in direzione Torino, ma i disagi sono rimasti comunque contenuti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook