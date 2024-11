Scoppia la lite in un condominio: la polizia ritira cinque fucili da caccia. Scatta la misura cautelare per evitare pericolose escalation tra i contendenti.

Scoppia la lite in un condominio: la polizia ritira cinque fucili da caccia

Sono dovuto intervenire gli agenti della polizia di Stato l’altra mattina in un condominio di Omegna per sedare un’accesa lite tra i residenti di due appartamenti. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione relativa ad un diverbio, poi degenerato in minacce reciproche. Lo riporta Prima Novara.

Gli agenti di polizia, giunti sul posto, hanno identificato le parti e ricostruito i fatti mediante le loro informazioni. Dalle prime indagini è emerso che il conflitto sarebbe scaturito da questioni legate al corretto uso delle aree comuni e altre vecchie ruggini sempre derivate da problemi di coabitazione.

LEGGI ANCHE: Armi sequestrate: in casa 5 pistole, 2 fucili, una carabina ad aria compressa e le relative munizioni

Il ritiro delle armi

Nulla di che, in effetti. Ma durante l’intervento, uno dei residenti, classe 1946, titolare di porto d’armi ad uso caccia e detentore di cinque fucili da caccia è stato designato dalle altre parti come autore di insulti e soprattutto minacce nei confronti del suo vicino di casa. Il che ha creato un forte clima di tensione tra i condomini.

Nel corso delle verifiche, gli agenti della polizia di Stato hanno proceduto immediatamente al ritiro cautelare delle armi e delle rispettive cartucce, ovviamente per scongiurare utilizzi indebiti.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook