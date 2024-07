Seconda emergenza aerea in pochi giorni: il volo ritorna a Malpensa. Un Boeing 767 diretto ad Atlanta ha dovuto fare dietrofront e atterrare nello scalo milanese.

Il volo Delta diretto ad Atlanta, decollato alle 12.28 da Milano Malpensa, è rientrato sulla pista 35R dell’aeroporto di Milano per un’emergenza. E’ accaduto nella giornata di ieri, martedì 16 luglio, ed è la seconda emergenza aerea che si verifica in pochi giorni durante un decollo dallo scalo milanese.

Questa volta pare che il problema sia stato un cosiddetto bird-strike, cioè l’impatto con uno stormo di uccelli avvenuto al momento del decollo o subito dopo. In pratica, uno o più volatiti potrebbe essere stato risucchiato in uno dei motori, danneggiandolo. Infatti la segnalazione iniziale era partita per l’avvistamento di fumo in coda all’aereo. Circostanza rara ma non rarissima, e le procedure impongono ovviamente il ritorno immediato in aeroporto.

Il ritorno a Malpensa

Secondo il tracciato aereo, dopo il decollo dalla pista 17 R il Boeing 767 ha effettuato due ampie virate su Abbiategrasso e Novara, a Sud e Sud-Est dello scalo, così da allinearsi per poi rientrare immediatamente sull’aeroporto milanese. Nessun pericolo per i passeggeri.

Come si ricorderà, solo pochi giorni fa un aereo, volo Latam Brasil, da Milano Malpensa a San Paolo Guarulhos aveva toccato con la coda la pista in fase di decollo. Una volta attraversato il Novarese, aveva scaricato carburante in zona Santhià per poi fare ritorno all’aeroporto milanese.

