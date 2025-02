Sei scialpinisti bloccati di notte sulle montagne dell’Ossola. Uno è anche rimasto ferito, in azione il Soccorso alpino.

Sei scialpinisti bloccati di notte sulle montagne dell’Ossola

Recuperati con l’invio di squadre a piedi e di un elicottero attrezzato per il volo notturno sei scialpinisti che erano rimasti bloccati al buio sulle alture dell’Ossola. L’allarme era partito intorno alle 17 di ieri, martedì 4 febbraio, e subito erano scattate le ricerche.

Si trattava di sei alpinisti francesi che avevano deciso di farsi qualche sciata fuori pista nella zona del vallone del Bondolero, sulle alture di Goglio. Ma la giornata di divertimento era andata in una direzione non voluta: uno di loro si era ferito, e gli altri per soccorrerlo si erano attardati, il sole era tramontato e alla fine hanno dovuto chiedere aiuto.

LEGGI ANCHE: Escursionisti intrappolati dalla neve in alta quota: salvi grazie all’elicottero

L’intervento degli operatori

Il gruppo aveva subito fatto sapere che un componente della comitiva si era ferito, procurandosi probabilmente una rottura dei legamenti, e quindi era impossibilitato a scendere a valle.

Alla fine i sei sono stati raggiunti da squadre a piedi e da un elicolttero partito da Torino e attrezzato per il volo notturno: stanno bene.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook