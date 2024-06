Sfida a quattro a Brusnengo, la spunta ancora Fabrizio Bertolino. Confermato il sindaco uscente, che ha superato il 55 per cento.

Sfida a quattro a Brusnengo, la spunta ancora Fabrizio Bertolino

Erano quattro candidati ai blocchi di partenza, ma il sindaco uscente ha vinto con ampio margine. Fabrizio Bertolino si è infatti imposto a Brusnengo con 599 voti, pari a oltre il 55 per cento.

Secondo posto per Alessandro Raggio (425 voti e 39 per cento), terza Silvia Thea (41 voti, il 4 per cento scarso) e quarto Luca Motto (14 voti, 1,4 per cento per lui).

