Stava facendo una lezione di tennis e durante una pausa si è appeso per gioco alla traversa di una porta da calcetto. Che però non ha retto il suo peso ed è crollata, colpendolo alla testa. E ora un bambino di 10 anni lotta per la vita in condizioni gravissime in ospedale. Un drammatico episodio avvenuto a Giaveno, in provincia di Torino.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, il ragazzino stava facendo una lezione di tennis presso il centro polifunzionale di via Carducci a Giaveno. A un certo punto, durante una pausa, si sarebbe appeso alla porta, che probabilmente era solo appoggiata a terra. Quindi la struttura è caduta, e la traversa ha colpito violentemente il bambino alla testa sotto gli occhi degli amici e dell’istruttore di tennis, un ragazzo di 24 anni.

E’ in prognosi riservata

Subito è scattata l’allarme: il piccolo è stato soccorso sul posto in condizioni gravissime. Ha riportato un pesante trauma cranico ed è stato trasportato d’urgenza al Regina Margherita di Torino, dove si trova in prognosi riservata.

Il campo dove è avvenuto l’incidente è stato posto sotto sequestro dai carabinieri.

Foto d’archivio

