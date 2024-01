Si dà fuoco davanti ai figli dopo aver litigato con la moglie. Un 44enne è stato ricoverato al Cto di Torino in condizioni gravissime.

Si dà fuoco davanti ai figli dopo aver litigato con la moglie

In un raptus di ira, si dato fuoco sotto gli occhi dei figli dopo un acceso diverbio con la moglie. Dopo di che esplode nell’alloggio anche una bombola del gas. Deve ancora essere ricostruito nei particolari un incredibile episodio accaduto a Novara nella serata di ieri, venerdì 19 gennaio.

Protagonista della vicenda è un uomo di 44 anni di origini brasiliane, autore di un gesto eclatante che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori.

L’esplosione nel buio della sera

In un primo tempo si era parlato dello scoppio di una bombola del gas, dato il boato avvertito improvvisamente nel quartiere. Ssuccessivamente è però emerso che si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Anche la moglie e i due figli dell’uomo sono rimasti feriti, ma sarebbero in condizioni meno gravi. Si sono fatti male cercando di spegnere il fuoco acceso dal 44enne nell’alloggio.

Le indagini sono in corso

Sul caso sono in corso gli accertamenti e le indagini da parte degli agenti della Questura di Novara. Ora l’uomo si trova al Cto di Torino, dove gli saranno curate le gravi ustioni che ha riportato soprattutto nella parte alta del corpo. Ieri in via Della Riotta sono intervenute subito le autopompe dei vigili del fuoco. Fortunatamente il fuoco non si è propagato sulle abitazioni circostanti.

