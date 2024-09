Si rovescia con un veicolo e muore scendendo dall’alpeggio. Tragedia sulle montagne della Valle d’Aosta: nulla da fare per un 69enne.

Un uomo ha perswo la vita in un incidente stradale autonomo sulle montagne della Valle d’Aosta. La vittima si chiamava Augusto Varisellaz e aveva 69 anni. E’ accaduto nella zona dell’alpeggio di Dondeuil, a circa 1800 metri di quota, nel territorio comunale di Challand-Saint-Victor. Come riportano i colleghi di Aosta Sera, l’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre, con la segnalazione ai servizi d’emergenza di un automezzo rovesciato.

L’interevento dei soccorritori

Trasportati da un elicottero, hanno raggiunto il luogo dell’inciddente i tecnici del Soccorso alpino valdostano e il medico dell’equipaggio. Ma per il 69enne non c’è stato nulla da fare, salvo constatarne il decesso. Sul posto hanno operato anche il gruppo taglio dei vigili del fuoco e il Corpo forestale della Valle d’Aosta. Gli accertamenti sull’accaduto sono affidati ai carabinieri della compagnia di Châtillon-Saint-Vincent.

Una volta chiarita la dinamica dell’episodio, il corpo dell’uomo verrà restituito ai familiari per la celebrazione del funerale.

Foto d’archivio

