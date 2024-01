Sindacalista 47enne muore improvvisamente mentre cammina in paese. Sconcerto in Ossola per Alessio Bacchetta, lavorava in un’azienda chimica.

Stava percorrendo a piedi le strade della frazione Cardezza, sopra Beura, in Ossola, quando improvvisamente si è accasciato a terra. Lo ha trovato poco dopo un familiare, che ha subito allertato i soccorsi. Ma non c’è stato più nulla da fare. E’ stato celebrato sabato il funerale di Alessio Bacchetta, 47 anni, lavoratore della chimica e sindacalista.

Sulle cause della morte si ipotizza un malore improvviso: la caduta lungo la strada non giustificherebbe un decesso. Purtroppo gli operatori sanitari, come accennato, non hanno potuto fare nulla: ormai il 47enne aveva cessato di vivere e sono stati vani tutti i tentativi di rianimazione.

Una persona conosciuta e stimata

Alessio Bacchetto lavorava in un’azienda chimica di Domodossola, la Imerys. Ed era rappresentante sindacale per la Filctem Cgil Novara Vco. Una persona stimata dai colleghi e ben conosciuta per la sua attività sindacale.

Ha lasciato la mamma Mariagrazia e il papà Alfredo, il fratello Michele, la sorella Elisa con Boris e altri parenti. Durante il funerale è stata presente una rappresentanza del suo sindacato, anche come segno di vicinanza alla famiglia Bacchetta.