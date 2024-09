Soffocata da un boccone di carne, donna morta a 39 anni. Tragedia tra le mura di casa, i soccorritori non sono arrivati in tempo.

Soffocata da un boccone di carne, donna morta a 39 anni

Stava pranzando nella sua abitazione quando ha cominciato a tossire, indicando che le era rimasto qualcosa in gola che non riusciva a mandare giù, né a risputare fuori. E’ cominciata così l’agonia per una donna di 39 anni che viveva a Carmagnola, nel Torinese. La donna, che aveva una disabilità, ha indicato ai presenti che stava soffocando.

E’ stato subito chiamato il 118, ma intanto nessuno sapeva esattamente che cosa fare, al di là della classica pacca sulla schiena all’altezza della trachea. In particolare, non sarebbe stata tentata la famosa manovra di Heimlich, che spesso si rivela un efficace salvavita. Sta di fatto che la donna, dopo aver tossito nel vano tentativo di disostruire la gola, ha perso i sensi.

L’arrivo dei soccorritori

Quando gli operatori del 118 sono arrivati, per la 39enne non c’era ormai più niente da fare. Inutile anche un eventuale trasporto al pronto soccorso. Si è poi scoperto che le era rimasto incastrato nella trachea un boccone di carne. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso e per una ricostruzione dettagliata dell’episodio.

Alla fine la salma della donna è stata affidata alla famiglia perché provveda alle pratiche per il funerale.

Foto d’archivio

