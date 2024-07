Tragedia al pranzo di compleanno: muore soffocato da un boccone. E’ accaduto in un ristorante di Vercelli, la vittima è un uomo di 79 anni.

Tragedia al pranzo di compleanno: muore soffocato da un boccone

La festa di compleanno si trasforma in tragedia. E’ accaduto tutto nel giro di pochi minuti l’altro giorno in un ristorante di Vercelli, dove un uomo stava festeggiando il compleanno numero 79 (caduto qualche giorno prima) assieme ai familiari.

Il pranzo domenicale era ormai arrivato al secondo piatto ed erano circa le 14.30. Improvvisamente il festeggiato ha dato segno di non riuscire a respirare e ha cominciato ad agitarsi convulsamente davanti ai parenti sconcertati, agli altri clienti e ai gestori del ristorante. Stava mangiando della carne, e un boccone gli si era bloccato in profondità in gola, ostruendo le vie respiratorie.

E’ stato subito allertato il soccorso, mentre uno dei parenti ha anche tentato di far uscire il boccone facendo pressione sotto lo sterno, una tipica manovra adottata nei casi di disostruzione.

L’arrivo dei soccorritori

Sul posto sono intanto arrivati i soccorritori del 118, che intanto avevano anche chiamato l’elicottero del 118, atterrato a poca distanza dal locale. Ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intanto arrivate le forze dell’ordine. Il 79enne abitava in provincia di Novara: il corpo è stato subito lasciato ai familiari, in quanto non ci sono dubbi sulle cause del decesso e nulla in più potrebbe dire un’autopsia. E purtroppo la conclusione della festa di complenno è stata la più tragica che si potesse immaginare.

Foto d’achivio

