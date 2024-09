«Sono innamorato di una donna»: il parroco “confessa” e si dimette. In Piemonte un caso che sta facendo molto discutere.

Per qualcuno rappresenta uno scandalo, per altri una scelta di vita (d’altronde si sa, al cuor non si comanda). Comunque la si può vedere, e per quanto non si tratti certo di una notizia unica nel suo genere, la decisione di don Tomas Hlavaty è destinata a far discutere e riportare in auge almeno per qualche ora la questione del celibato dei preti.

Sì, perché ieri, sabato 31 agosto, monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba, ha convocato il consiglio dell’Unità pastorale, che comprende le parrocchie di Feisoglio, Borgomale, Bosia, Castino, Cravanzana e Niella Belbo, per comunicare che il sacerdote ha deciso di lasciare la veste perché si è innamorato di una donna. Lo riportano i colleghi di News Prima.

Don Tomas Hlavaty lascia la Chiesa: “Sono innamorato”

Una situazione incompatibile con il suo ruolo ecclesiastico. Così don Tomas Hlavaty ha motivato la sua decisione di rassegnare le dimissioni, «con grande trasparenza e senso di responsabilità», come ha spiegato monsignor Brunetti, che ha comunicato la notizia si rappresentanti delle comunità parrocchiali leggendo una lettera scritta proprio dal sacerdote dimissionario.

Don Tomas Hlavaty, sacerdote slovacco di 42 anni, era una figura molto apprezzata nella comunità che seguiva, che al di là dello sgomento iniziale non potrà che apprezzarne in futuro l’onestà intellettuale.

L’appello del monsignore

Monsignor Brunetti ha poi invitato i fedeli a pregare per don Tomas, chiedendo alla comunità di restare unita in un momento di sicura incertezza.

