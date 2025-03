Spacca il naso alla moglie davanti ai tre figli piccoli. La donna ha raccontato di essere già stata più volte vittima di minacce e aggressioni.

L’altro settimana la polizia di Novara ha arrestato un uomo di 26 anni, di origine nigeriana, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie. L’intervento degli agenti è stato richiesto dal personale del 118, allertato per una violenta aggressione domestica avvenuta in un appartamento in città. Lo riporta il Corriere di Novara.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno udito le grida disperate della donna già dalla strada. Una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato la vittima, una 29enne di origine nigeriana, assistita dai sanitari, impegnati a tamponare una grave emorragia dal setto nasale.

Non era un caso isolato

Nell’appartamento era presente anche il marito, in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato riportato alla calma e successivamente accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. In casa si trovavano inoltre i tre figli minori della coppia, scioccati per aver assistito alla scena di violenza.

Le prime indagini hanno rivelato che l’episodio non era un caso isolato: la donna ha raccontato agli agenti di essere stata vittima, in passato, di minacce e aggressioni da parte del marito, oltre a una persistente oppressione legata alla gelosia dell’uomo, che le controllava il cellulare in modo ossessivo.

Le cure e l’arresto

Trasportata all’ospedale “Maggiore”, la vittima è stata medicata e dimessa con una prognosi di 45 giorni. Sulla base delle dichiarazioni della donna e degli elementi raccolti, la Polizia ha proceduto all’arresto dell’uomo, ora accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

