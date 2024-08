Straordinaria collaborazione Italia-Svezia tra ospedali. Salvata una donna grazie ad un intervento speciale alle Molinette, dimessa già tre giorni dopo.

Straordinaria collaborazione Italia-Svezia tra ospedali

Salvata una donna con un intervento di “denervazione cardiaca” alle Molinette di Torino, grazie alla straordinaria collaborazione tra l’ospedale piemontese e il Karolinska Hospital, eccellenza svedese.

L’intervento consiste, grazie ad una tecnica mini-invasiva toracoscopica, nell’eliminare i nervi simpatici. L’ospedale, primo in Europa e sesto nel mondo, ha preferito affidarsi agli esperti delle Molinette, specializzati in questa condizione genetica. I medici si sono dimostrati all’altezza della straordinaria richiesta di aiuto, operando la donna, che presto è potuta tornare a casa.

LEGGI ANCHE: Trapianto innovativo alle Molinette: il cuore batte anche fuori dal corpo del donatore

La sindrome

La paziente, una giovane svedese di 34 anni affetta da una sindrome aritmogena genetica (la tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica, CPVT), soffriva di continue aritmie ventricolari maligne, le quali potevano contribuire ad un improvviso arresto cardiaco.

La terapia ad alte dosi, i due farmaci utilizzati per questa patologia ed il defibrillatore non erano però abbastanza per farla stare meglio.

La decisione

I cardiologi aritmologi del Karolinska hanno quindi deciso di contattare il professor Gaetano Maria De Ferrari e la dottoressa Veronica Dusi dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

I due, infatti, sono considerati i più autorevoli esperti internazionali per questa condizione e hanno subito suggerito la strategia da adottare per la paziente e, soprattutto, hanno confermato la necessità di un intervento di denervazione simpatica cardiaca.

I costi a carico dell’ospedale svedese

Una volta capito che non c’era altro da fare, l’ospedale svedese ha deciso che era fondamentale procedere con l’operazione, scegliendo proprio l’ospedale Molinette come sede più adeguata.

Così, il Karolinska ha trasferito la paziente per l’intervento, coprendo tutte le spese legali, insieme ad una cardiologa aritmologa ed un chirurgo toracico, inviati per poter imparare le specifiche modalità di cura di questi pazienti e la tecnica di intervento chirurgico necessaria.

L’intervento

L’intervento, come spiegano i colleghi di Prima Torino, consiste, grazie ad una tecnica mini-invasiva toracoscopica, nell’eliminare i nervi simpatici che vanno al cuore e che facilitano aritmie cardiache gravi ed anche arresto cardiaco in soggetti predisposti.

È stato quindieseguito dall’esperto di queste operazioni, il dottor Francesco Guerrera, ed è perfettamente riuscito. La paziente, che da quel momento non ha più avuto aritmie, è stata dimessa solo tre giorni dopo ed ha potuto immediatamente fare rientro in patria.

Grande successo

Dopo il successo ottenuto su questa paziente, i medici del Karolinska hanno deciso di richiedere una squadra di medici italiani che possa andare al loro ospedale a discutere i casi, insegnare gli approcci terapeutici ed eseguire insieme alcuni interventi.

La fiducia riposta dai colleghi del Karolinska sarà sicuramente fonte di enorme soddisfazione per tutti i professori e dottori dell’ospedale, e è anche conferma della presenza di eccellenze cliniche nel centro, orgoglio italiano e piemontese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook