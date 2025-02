Studente 15enne aggredisce operatore scolastico. L’uomo è stato colpito al volto con un pugno sferrato di sorpresa.

Studente 15enne aggredisce operatore scolastico

Probabilmente all’origine di tutto c’è un piccolo screzio avvenuto qualche giorno fa durante le attività pomeridiane: da una parte uno studente di 15 anni con qualche problema comportamente, dall’altre un operatore scolastico non docente che probabilmente lo aveva richiamato. La cosa, avvenuta al liceo scientifico “Gramsci” di Ivrea, sembrava finita lì.

Invece l’altro giorno è successo il fattaccio. L’operatore scolastico è uscito dal lavoro e stava tornano a casa a piedi, quando improvvisamente è stato aggredito dal 15enne, che gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Dopo di che si è allontanato in tutta fretta.

Il soccorso dei colleghi

L’uomo, con il naso sanguinante, è tornato nell’istituto per farsi soccorrere dai colleghi. E’ stata chiamata un’ambulanza, e l’uomo è finito al pronto soccorso. La diagnosi parla di ferite guaribili nel giro di un paio di settimane. Non proprio una quisquilia, dunque.

Tant’è che l’operatore scolastico ha deciso di denunciare il fatto alla polizia di Ivrea. Sarà compito del tribunale dei minori di Torino decidere come procedere. Intanto anche il consiglio di istituto ha preso atto dell’accadimento, e non c’è dubbio che prenderà un provvedimento disciplinare a carico del 15enne.

