Studente aggredisce due prof dopo essere stato sospeso

Era stato sospeso, come già accaduto altre volte in passato. Ma nel pomeriggio era stato visto tornare nell’istituto: un insegnante lo ha ripreso, e lui per tutta risposta lo ha preso a calci. Poi ha preso a schiaffi un altro insegnante che era intervenuto a difendere il collega. Scene da film nella giornata di ieri, mercoledì 30 aprile, in una scuola superiore di Torino, l’istituto tecnico “Romolo Zerboni”.

Lo studente violento è un 17enne figlio di immigrati che già in passato ha dato parecchi problemi di disciplina all’interno dell’istituto.

Un insegnante al pronto soccorso

L’aggressione di ieri è però l’episodio più pesante della serie di intemperanze messe in atto dal ragazzo. Il tutto è stato firmato dalle telecamere, per cui si potranno valutare i provvedimenti da prendere nei suoi confronti. L’insegnante preso a schiaffi ha comunque dovuto rivolgersi al pronto soccorso per una medicazione.

Sia lui, sia il collega, hanno sporto denuncia alla polizia di Stato per i fatti come parti lese. Il ragazzo era satto sospeso sempre per motivi disciplinari, ma ha voluto comunque rientrare a scuola nelle ore pomeridiane, nonostante questo provvedimento: e ne è nato il violento diverbio con gli insegnanti.

Foto d’archivio

