Suicidio sventato: un uomo voleva buttarsi dal ponte della tangenziale. E’ stata la polizia locale a intervenire e a impedire il drammatico volo.

Un uomo è stato fermato all’ultimo momento mentre stava per buttarsi dal ponte della tangenziale di Biella, all’ingresso della città. E’ successo l’altro pomeriggio, intorno alle 15.30. Un uomo di poco più di cinquant’anni di età, di origine nordafricana, stava infatti per mettere in atto un gesto drammaticamente anticonservativo.

Fermato in tempo dagli agenti della polizia locale di Biella

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, l’uomo è stato raggiunto quando si trovava già a ridosso del margine del ponte. Tempestivo quindi l’intervento della polizia locale di Biella. Una volta scattato l’allarme, gli agenti del comando di via Tripoli si sono rapidamente diretti sul posto, riuscendo a intervenire e a frapporsi tra il cinquantenne e la rete del parapetto.

Intanto, avviando un dialogo con lui, l’uomo è stato lentamente convinto a desistere e ad accettare l’aiuto che gli veniva offerto. E’ poi stato accompagnato al pronto soccorso con un’ambulanza del 118, dove è stato visitato e calmato.

