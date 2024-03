Tenta di investirla e poi la prende a pugni: salvata da un brigadiere in pensione. Una donna aggredita dal suo ex compagno che non acceva la fine della relazione.

Tenta di investirla e poi la prende a pugni: salvata da un brigadiere in pensione

Una vicenda impressionante, quella accaduta l’altro giorno a Novi Ligure, nell’Alessandrino. L’ha immortalata una telecamera di sicurezza e sono immagini che tolgono il fiato: si vede un’auto che punta una donna, cerca di investirla, non ci riesce e poi finisce contro un albero. Poi il conducente scende, si avvicina alla donna, la prende per i capelli e la trascina a terra, cominciando a colpirla a mani nude.

Se il fatto non è finito in modo tragico è perché un eroe per caso ha fermato la follia di un uomo che voleva vendicarsi della sua ex. Il benemerito è Carlo Pulcino un brigadiere di 71 anni, in congedo del Ros, il reparto speciale dei carabinieri, che mentre passeggiava ha sventato il tentato omicidio. Vittima dell’episodio una 41enne di origini albanesi, l’aggressore è un suo connazionale di 50 anni.

Il racconto dell’ex bigadiere

Questa la testimonianza di Carlo Pulcino, raccolta dai colleghi di Prima Alessandria: «Ho visto una donna che era stravolta, poi ho visto un auto sul viale che è passata a tutta velocità, ha fatto inversione e ho capito che stava per succedere qualcosa. L’auto ha travolto una panchina e una fontanella.

Poi ho visto la donna a terra e ho pensato a un malore. Ho visto l’uomo scendere dall’auto e afferrare la donna per capelli e picchiarla, colpendola con dei pugni in faccia e l’ho fermato. Lui ha cercato di fuggire in auto, ma l’ho bloccato nuovamente e l’ho consegnato ai carabinieri che nel frattempo erano arrivati sul posto. Se non ci fossi stato io l’avrebbe ammazzata».

L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.