Tenta di uccidersi nella pineta, la sua ragazza lo tiene sollevato e lo salva

Momenti drammatici l’altra sera a Viverone, centro del basso Biellese. Un giovane ha tentato di farla finita, ma è stato salvato all’ultimo momento dalla sua ragazza. Aveva deciso di togliersi la vita nella pineta del paese, ma evidentemente lei aveva intuito questa sua volontà e lo aveva cercato. Lo riportano anche i colleghi de La Provincia di Biella.

Quando lo ha trovato, lui stava già mettendo in atto il suo proposito suicida, ma la ragazza ha avuto la forza e le prontezza di spirito di tenerlo sollevato e intanto di chiamare i soccorritori.

L’intervento del 118

Allertati dalla ragazza, sul posto sono intervenuti i carabinieri dalle stazioni di Cavaglià e Salussola e i sanitari del 118. I primi a intervenire sono stati i militari dell’Arma, che hanno iniziato con le manovre di rianimazione. Poi gli operatori sanitari hanno presi in cura il giovane e lo hanno stabilizzato. Una volta pronto, è stato portato d’urgenza in ospedale. Al pronto soccorso è arrivato con codice rosso: ora è ricoverato in rianimazione.

