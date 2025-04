Tenta il suicidio tre volte in tre giorni buttandosi dallo stesso muraglione. Le prime due volte l’uomo è stato trattenuto, infine è caduto fratturandosi entrambe le gambe.

Aveva scelto il muraglione che costeggia via Cernaia a Biella: un volo di una dozzina di metri per farla finita. Si tratta di un cinquantenne che purtroppo ha il problema della ludopatia. Ci ha provato per due volte, martedì 8 e mercoledì 9 aprile. Ma in entrambe le occasioni è stato decisivo l’intervento tempestivo di alcuni passanti. Notando la situazione di pericolo, non hanno esitato ad avvicinarsi all’uomo e a fermarlo, scongiurando il peggio. Poi hanno immediatamente allertato la polizia, che è giunta sul posto con le volanti.

In entrambi i casi l’uomo è stato preso in carico dagli operatori del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale affinché fosse calmato e assistito.

Il terzo tentativo

Il terzo giorno, ieri, giovedì 10 aprile, è riuscito a buttarsi nel vuoto. Quando gli agenti sono intervenuti era già oltre il muretto. Uno di loro sarebbe riuscito ad afferrarlo per la giacca nel tentativo di salvarlo. Ma l’uomo si è divincolato e si è lanciato nel vuoto.

Il gesto dell’agente di trattenerlo ha rallentato la caduta, riducendone almeno in parte l’impatto. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Ponderano. Avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe: è ricoverato in gravi condizioni.

