Terribile scontro frontale tra due auto, muore un 59enne

Un uomo di 59 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri, sabato 25 novembre, a seguito di un violento scontro frontale avvenuto a Carrù, in provincia di Cuneo. Si tratta di Antonello Calleri, noto barista, che stava viaggiando con un suo veicolo commerciale.

Per cause ancora da accertare, ha impattato frontalmente contro una vettura che procedeva in senso contrario lungo la strada provinciale 9. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto, oltre all’ambulanza e al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Mondovì con i volontari di Dogliani. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo e affidato al personale sanitario. Era ancora vivo, ma è deceduto poco dopo a seguito dei traumi.

Ferite invece relativamente lievi per l’uomo che viaggiava sull’altra vettura con il figlio, entrambi comunque ricoverati al pronto soccorso per accertamenti. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’episodio e capire le cause dell’incidente.

