Tira pezzi di formaggio contro le auto parcheggiate. Lo fermano i carabinieri. Curioso episodio innescato da un resto sbagliato in un negozio.

Tira pezzi di formaggio contro le auto parcheggiate. Lo fermano i carabinieri

«C’è un uomo che sta lanciando pezzi di formaggio in giro, anche contro le auto in sosta». E’ questa la singolare segnalazione arrivata il giorno del 25 aprile ai carabinieri in relazione a un fatto che stava avvenendo a Rosazza, piccolo centro del Biellese.

I militari sono andati a verificare che cosa stava accandendo, ed effettivamente hanno constatato che la segnalazione era corretta. Hanno quindi bloccato e calmato la persona che stava lanciando in giro pezzi di formaggio, in evidente stato di alterazione.

LEGGI ANCHE: Lancia una transenna contro i vicini: arrestata a 74 anni

Tutto era iniziato con un acquisto in negozio

Alla fine si riesce a capire qual era il problema. L’uomo era andato ad acquistare dei formaggi in un negozio del paese. Uscito, poco dopo si era accorto che gli avevano dato un resto sbagliato, meno di quello che era dovuto. L’uomo è quindi tornato al negozio, trovandolo però chiuso per la pausa di pranzo.

A questo punto, infuriato, aveva cominciato a inveire e a tirare in giro pezzi dei formaggi appena acquistati. Nessuna intenzione di danneggiare auto o altro: semplicemente una reazione spropositata a un piccolo contrattempo. I carabinieri lo hanno quindi invitato a calmarsi e a seguire le procedure “normali” per contestare il resto sbagliato, una volta riaperto il negozio.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook