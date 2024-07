Tragedia della teleferica in Ossola, il manovratore indagato per omicidio colposo. Si tratta dell’uomo che ha fatto partire l’impianto senza sapere che la famiglia stava caricando i bagagli.

E’ indagato per omicidio colposo l’uomo che giovedì mattina ha fatto ripartire il cestello della teleferica di Calasca Castiglione, nell’Ossola. Una manovra che ha inconsapevolmente provocato l’assurda morte di una donna di 41 anni che stava caricando i bagagli. In più, la magistratura vuole vederci chiaro anche sulla conformità di tutto l’impianto.

Sono i due filoni di indagine aperti a seguito della morte di Margherita Lega, turista del Trentino che giovedì è precipitata in un dirupo dopo essere stata strappata da terra dal carrello della teleferica che si è messo in moto mentre lei armeggiava per caricare i bagagli. Assieme al marito e ai due figlioletti, la donna voleva trascorrere qualche giorno di ferie all’alpe Drocala.

L’incidente e le indagini

La famiglia era d’accordo con i gestori dell’alpe di far salire i bagagli con la teleferica che parte dalla frazione Oglino, così da essere più leggeri nella salita a piedi. Ma mentre la donna stava caricando il carrello, la teleferica si è messa in moto, fatta partire dall’alpe (punto da cui non si vede la fermata a valle). Purtroppo la donna è rimasta impigliata ed è stata trascinata nel vuoto dal carrello. E’ riuscita a tenersi per qualche secondo, ma poi ha dovuto lasciare la presa ed è precipitata nel canalone.

Adesso è finito sotto indagine per omicidio colposo l’uomo che ha fatto partire l’impianto, chiaramente senza sapere che sotto vi fosse la famiglia intenta a caricare i bagagli. Si tratta di un 71enne che fa parte del gruppo “Comunità rigenerativa” dell’alpe Drocala. L’indagine dovrà appunto chiarire che cosa è andato storto nella gestione delle comunicazioni tra clienti e manovratori. Pare che l’uomo avesse appena dato il cambio a un collega.

L’altra questione da chiarire, come accennato, è la regolarità dell’impianto rispetto alle normative.

